Майже 100 будинків зруйновані вщент: у мережі публікують шокуючі кадри з Вишневого

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У Вишневому продовжується ліквідація наслідків російської атаки. Комунальники, рятувальники та правоохоронці працюють протягом всього дня

Про це розповів голова Київської ОВА, передає RegioNews.

За його словами, у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення після атаки ворога. Це означає, що кількість жертв зросла до дев'яти. Щирі співчуття близьким місцевих жителів, чиї життя забрав окупант.

У місті загалом 115 будівель з незначними пошкодженнями. Ще 47 будинків такі, що потребують після обстрілів капітальних ремонтів. І зруйнованих ущент будинків майже 100.

"Станом на зараз зафіксовано пошкодження 253 приватних житлових будинків. Також пошкоджено 27 багатоквартирних будинків, де вибито 1692 вікна. Надійшло 65 звернень від представників бізнесу щодо пошкодженого майна. Робота комісій триває, тому обсяги руйнувань ще уточнюються", - каже голова ОВА.

Також місцеві медіа публікують відео з Вишневого з наслідками обстрілів. Повідомляється, що 91 будинок повністю зруйновано. Вулиці розбиті вщент.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу у Вишневому загинуло 3 людей, а також повідомлялося,що ще 14 постраждали, серед них 2 працівників ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ. Кількість жертв нічної російської атаки в столиці зросла до 11. Один із поранених чоловіків помер у лікарні.