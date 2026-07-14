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14 липня 2026, 14:41

На Вінниччині Lexus з'їхав у кювет: загинула жінка, 15-річний пасажир у лікарні

14 липня 2026, 14:41
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Фото: Національна поліція
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Правоохоронці затримали 40-річного водія автомобіля Lexus, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Гайсинщині

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 13 липня близько 22:40 на автодорозі між селами Карабелівка та Степанівка. За інформацією правоохоронців, водій не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет.

У результаті ДТП 34-річна пасажирка, жителька одного із сіл Гайсинського району, загинула на місці події. Ще один пасажир – 15-річний підліток – отримав травми та був госпіталізований.

Водія затримали у процесуальному порядку. У нього відібрали зразки крові для проведення експертизи. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої або тяжкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, в Рівненському районі судитимуть водія легковика, який в стані алкогольного сп’яніння – прилад Драгер показав 0,7 проміле, спричинив смертельну ДТП. Загинула 19-річна пасажирка.

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