Наслідки обстрілу Вишневого: в "Укроборонпромі" розпочалися кадрові ротації через недбалість
АТ "Українська оборонна промисловість" звільнило керівників двох державних підприємств, щодо яких під час попереднього розслідування встановили порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів
Про це повідомили в Укроборонпромі, передає RegioNews.
Також свої посади втратили інші посадовці, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.
У компанії наголосили, що підтримують принцип невідворотності відповідальності. Окрім звільнення, винні особи нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
В "Укроборонпромі" зазначили, що повністю співпрацюють зі Службою безпеки України та іншими органами досудового розслідування, надаючи необхідну інформацію та документи.
Крім того, на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання боєприпасів і безпеки під час роботи із засобами ураження.
У компанії також висловили співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав унаслідок трагедії, заявивши, що зроблять усе можливе, аби подібні випадки більше не повторилися.
Нагадаємо, 6 липня росіяни атакували Вишневе на Київщині. Після удару РФ у місті виникла велика пожежа на території складських приміщень, згоріли та були пошкоджені будинки на кількох вулицях.
За оновленими даними, внаслідок обстрілу у місті загинуло 9 людей, а також повідомлялося, що ще майже три десятки постраждали.
Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що у Вишневому знаходився склад боєприпасів. За його словами, через цю ситуацію в "Укроборонпромі" будуть кадрові рішення.