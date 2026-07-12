Наслідки обстрілу Вишневого: в "Укроборонпромі" розпочалися кадрові ротації через недбалість

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АТ "Українська оборонна промисловість" звільнило керівників двох державних підприємств, щодо яких під час попереднього розслідування встановили порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів

Про це повідомили в Укроборонпромі, передає RegioNews .

Також свої посади втратили інші посадовці, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.

У компанії наголосили, що підтримують принцип невідворотності відповідальності. Окрім звільнення, винні особи нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

В "Укроборонпромі" зазначили, що повністю співпрацюють зі Службою безпеки України та іншими органами досудового розслідування, надаючи необхідну інформацію та документи.

Крім того, на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання боєприпасів і безпеки під час роботи із засобами ураження.

У компанії також висловили співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав унаслідок трагедії, заявивши, що зроблять усе можливе, аби подібні випадки більше не повторилися.

Нагадаємо, 6 липня росіяни атакували Вишневе на Київщині. Після удару РФ у місті виникла велика пожежа на території складських приміщень, згоріли та були пошкоджені будинки на кількох вулицях.

За оновленими даними, внаслідок обстрілу у місті загинуло 9 людей, а також повідомлялося, що ще майже три десятки постраждали.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що у Вишневому знаходився склад боєприпасів. За його словами, через цю ситуацію в "Укроборонпромі" будуть кадрові рішення.