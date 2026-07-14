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14 липня 2026, 14:26

Заплатили по $10 тисяч за втечу до Молдови: на Одещині прикордонники затримали провідників та 13 чоловіків

14 липня 2026, 14:26
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Фото: ДПСУ
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Оперативники Подільського прикордонного загону запобігли спробі незаконного переправлення 13 чоловіків через придністровську ділянку українсько-молдовського кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними слідства, 34-річна жінка та 31-річний чоловік з Одещини співпрацювали з адміністратором телеграм-каналу. Свої послуги ділки рекламували у месенджері, де й знаходили клієнтів. Вартість втечі становила 10 тисяч доларів з однієї людини. Ці гроші чоловіки перераховували на криптогаманець організатора.

За вказівкою адміністратора чоловіки із семи областей України прибули до Одеси, звідки разом із його пособниками на позашляховиках попрямували до прикордоння. Аби поїздка була не лише комфортною, а й безперешкодною, попереду автівок рухалися двоє спостерігачів.

Прикордонники затримали всіх учасників групи ще задовго до бажаного місця висадки. Під час затримання у ділків вилучили автомобілі та мобільні телефони.

Обом організаторам оголосили підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави: майже 1 мільйон гривень для жінки та 500 тисяч гривень для чоловіка.

Стосовно 13 порушників кордону склали протоколи про адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, на Буковині затримали військового, який переправляв чоловіків до Румунії. Вартість "послуги" становила 10 тисяч доларів з людини. Отримані кошти розподіляли між усіма учасниками схеми

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