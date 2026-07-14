Прикордонники "розкидали по полях" російських окупантів дронами
Українські захисники продовжують щодня накривати вогнем ворога на всіх можливих напрямках. Прикордонники показали нове ефектне відео з фронту
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити бойову роботу прикордонного підрозділу "Фенікс". Військові захищають Україну на Східному напрямку.
"Бронетехніка? – Не проблема! Ворожий особовий склад? – Розкидали по полях та лісосмугах! Логістика противника? – Під щільним вогневим контролем! Артилерія мовчить, адже зустрілась з нашими дронами", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.
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