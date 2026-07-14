Українські дрони уразили ще 11 російських суден в Азовському морі

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У ніч на 14 липня українські військові уразили ще 11 російських суден в Азовському морі

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає RegioNews.

За його словами, атаки спрямовані на так званий "тіньовий" флот РФ, який використовується для транспортування російської нафти. Йдеться про невеликі танкери-"кур’єри", що перевозять нафту з портів через Азовське море до великих танкерів у Чорному морі для подальшого експорту.

Бровді зазначив, що українські безпілотники не обов’язково топлять судна, але виводять їх із ладу, перетворюючи на дрейфуючі кораблі. Він додав, що це ускладнює експорт російської нафти та обмежує постачання пального до тимчасово окупованого Криму.

Командувач також заявив, що ураження таких суден є частиною стратегії з паралізації логістики російського "тіньового" флоту та зниження його можливостей забезпечувати військові й економічні потреби РФ.

Нагадаємо, протягом минулого тижня військові Сил безпілотних систем завдавали ударів в середньому кожні 112 хвилин по танкерах, буксирах, поромах чи суховантажах в Азовському морі.