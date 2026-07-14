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14 липня 2026, 13:53

У Чернівцях судитимуть жінку, яка заморила голодом 11-річного сина з тяжкою формою ДЦП

14 липня 2026, 13:53
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Фото: pixabay
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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 36-річної жительки Чернівців. Її обвинувачують у залишенні без допомоги сина з тяжкою формою дитячого церебрального паралічу та злісному невиконанні батьківських обов’язків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 11-річний хлопчик повністю залежав від матері, оскільки не міг самостійно пересуватися, їсти, пити чи покликати на допомогу. З листопада 2024 року до 4 квітня 2025 року жінка не забезпечувала сину належного харчування, питної води, догляду та медичної допомоги.

Протягом майже п’яти місяців стан дитини погіршувався, він стрімко втрачав вагу. Через тривалу відсутність догляду у хлопчика розвинулися двобічна пневмонія та пролежні. Обвинувачена викликала швидку допомогу лише тоді, коли стан сина став критичним.

Хлопчика госпіталізували у вкрай тяжкому стані з вагою лише 14 кілограмів. Лікарі діагностували в нього тяжке білково-енергетичне виснаження, пневмонію, а також гостру серцеву, ниркову та дихальну недостатність. Наступного ранку після госпіталізації дитина померла.

Судмедекспертиза встановила, що критичне виснаження стало наслідком тривалого недоїдання. Експерти підтвердили, що неналежний догляд, несвоєчасне звернення до лікарів та тривале перебування без зміни положення тіла перебували у прямому причинному зв’язку зі смертю хлопчика. На момент госпіталізації зміни в його організмі вже були незворотними – життєво важливі органи перестали функціонувати належно.

За результатами судово-психіатричної експертизи матір визнали осудною. Їй загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 КК України.

У жінки є ще один неповнолітній син. Наразі він проживає з бабусею.

Нагадаємо, в Запоріжжі матір продала сина для жебракування. Суд визнав її винною у торгівлі людьми та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Дитину вилучили з небезпечних умов і передали до центру соціально-психологічної реабілітації.

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