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19 червня 2026, 07:23

Втрати армії РФ станом на 19 червня: Генштаб оновив дані

19 червня 2026, 07:23
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Фото: 22 ОМБр
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Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 389 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1370 окупантів, два танки, чотири бронемашини, 58 артилерійських систем, чотири РСЗВ, один засіб ППО, 1968 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 441 одиницю автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.06.26 орієнтовно склали:

втрати росіян 19 червня 2026 року

Нагадаємо, 18 червня українські далекобійні засоби ураження завдали ударів по цілях на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Вдруге за тиждень був уражений Московський нафтопереробний завод.

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