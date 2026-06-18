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18 червня 2026, 11:29

Зеленський підтвердив друге за тиждень ураження Московського НПЗ

18 червня 2026, 11:29
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Скриншот із відео
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі українські далекобійні засоби ураження завдали ударів по цілях на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України

Про це він повідомив у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, вдруге за тиждень було уражено Московський нафтопереробний завод. Також ураження зафіксовані в Ростовській області РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Глава держави зазначив, що це є відповіддю на російські удари по українських містах і громадах та частиною дій проти об’єктів, які забезпечують російську військову машину.

Володимир Зеленський подякував Силам оборони та безпеки України – СБУ, СБС, ССО, ГУР та ракетним підрозділам – за проведені операції.

Також президент заявив, що партнери відзначають ефективність українських далекобійних ударів.

Нагадаємо, раніше RegioNews повідомляв, що після нічної атаки безпілотників Москву вранці 18 червня накрив густий дим. Було відомо про масштабні пожежі на промислових об'єктах та пошкодження житлової інфраструктури.

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