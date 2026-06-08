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08 червня 2026, 22:35

У "Слуги народа" Мотовиловеця знайшли орендоване елітне житло в Києві за 14 мільйонів

08 червня 2026, 22:35
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Фото з відкритих джерел
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Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець, за даними журналістів, орендує елітне житло. За даними ЗМІ, квартира коштує приблизно 14 мільйонів

Про це повідомляє Bihus.Info, передає RegioNews.

Як з'ясували журналісти, депутат з літа 2025 року орендує 180-метрову квартиру в історичному центрі столиці. Орендує житло він у компанії, яка належить майстрині з нарощування вій із Броварів. Фірма придбала помешкання орієнтовною вартістю у 14 мільйонів гривень через місяць після створення і здала його нардепу за ціною, суттєво нижчою за ринкову.

За даними ЗМІ, житло оформлене на ТОВ "ХАЙБІЛД-ІН”, яке створили в березні 2025 року. Це помешкання було першим і єдиним активом у власності компанії. Скоро депутат Андрій Мотовиловець почав орендувати це житло та уклав договір оренди на сім років.

Власницею і директоркою компанії "ХАЙБІЛД-ІН” є Людмила Кубанських. У соцмережах вказано, що вона займається нарощуванням вій у Броварах. При цьому під виглядом клієнтів журналісти з’ясували, що жінка навіть не знає, чим займається фірма, яку на неї оформили.

Її чоловік повідомив, що фактично дружина не веде бізнес самостійно, а лише підписує документи. За його словами, вона директорка компанії лише на папері.

"Журналістам також вдалося зʼясувати, що попереднім власником квартири було ТОВ "БІЗНЕС БІЛДІНГ КОМПАНІ”. Ця компанія інвестує в новобудови в Києві, і майже всі об’єкти, оформлені на цю компанію, знаходяться в житлових комплексах, що зводилися структурами, пов’язаними з нардепом від нині забороненої "ОПЗЖ” Вадимом Столаром. Зокрема, йдеться про квартири в ЖК "Manhattan City”, "Poetica” та "Французький квартал-2", - кажуть у Bihus.Info.

Журналісти звернулися до згаданих компаній і нардепа задля отримання офіційних коментарів. "ХАЙБІЛД-ІН” та "БІЗНЕС БІЛДІНГ КОМПАНІ” заборонили згадувати їх у сюжеті. Також народний депутат заявив, що не знайомий із власниками компаній та ніколи не мав із ними бізнесових відносин. Орендну плату, заявив депутат, він розголосити не може.

Нагадаємо, що у Житомирській області депутата Бердичівської районної ради судитимуть за внесення недостовірних відомостей до декларацій на понад 46 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

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