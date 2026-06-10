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10 червня 2026, 15:36

Родина заступниці міністра юстиції придбала елітні квартири в Києві

10 червня 2026, 15:36
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Колаж hromadske
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Родина заступниці міністра юстиції Людмили Кравченко придбала три квартири в київських житлових комплексах бізнес-класу. Орієнтовна ринкова вартість нерухомості може сягати близько 400 тисяч доларів

Про це пише hromadske, передає RegioNews.

За даними журналістського розслідування, дві квартири оформлені на матір посадовиці – пенсіонерку Ольгу Олексієнко, ще одна належить чоловікові чиновниці Володимиру Кравченку.

Квартири матері та заниження вартості

У січні 2021 року мати заступниці міністра придбала квартиру площею близько 95 м² у ЖК "Покровський посад" у Києві. За документами, вартість нерухомості становила близько 4,4 млн грн (приблизно $157 тис. на той момент).

Ольга Олексієнко у січні 2021 року придбала квартиру у столичному ЖК "Покровський посад". Фото: hromadske

У 2023 році Олексієнко придбала ще одну квартиру площею 52,5 м² у ЖК Manhattan City. За даними ринку, її вартість могла становити близько $90 тис., однак фактична ціна в документах була майже вдвічі нижчою – близько $38 тис.

У 2023 році Ольга Олексієнко стала власницею нерухомості у ЖК "Manhattan City". Фото: hromadske

Журналісти зазначають, що джерела коштів на придбання нерухомості викликають питання, а сама родина публічно не пояснила походження грошей.

Приватизація службового житла та квартира чоловіка

У травні 2024 року чоловік посадовиці викупив права на квартиру площею майже 80 м² у ЖК "Шевченківський". Ринкова вартість такого житла могла сягати близько $160 тис., однак у декларації вказана значно нижча сума.

Частину коштів, за даними розслідування, родина могла отримати від продажу квартири в Гатному, яку раніше приватизували як службове житло.

Журналісти виявили можливі порушення під час приватизації: частина членів родини вже використовувала право на безоплатну приватизацію, однак у процесі з’явився додатковий співвласник – брат посадовиці, що дозволило оформити квартиру площею 95 м².

Ймовірні конфлікти інтересів

Розслідувачі також звертають увагу на кар’єрні перетини родичів посадовиці з Міністерством юстиції та іншими державними структурами.

Зокрема, донька чиновниці отримувала роботу в Мін’юсті, а зять посадовиці працював у відомстві та згодом перейшов до Мінцифри. Брат Кравченко також працював у структурі, підпорядкованій Міністерству юстиції.

Позиції сторін

Людмила Кравченко, її донька та чоловік не відповіли на запити журналістів щодо походження коштів та обставин придбання нерухомості.

У Міністерстві юстиції та Мінцифри заявили, що не мають повноважень змушувати співробітників коментувати питання приватного характеру.

Нагадаємо, в "Слуги народа" Андрія Мотовиловця знайшли орендоване елітне житло в Києві за 14 мільйонів. Як з'ясували журналісти, депутат з літа 2025 року орендує 180-метрову квартиру в історичному центрі столиці.

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