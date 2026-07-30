"Просто до відчаю": поет Сергій Жадан розкритикував українську сучасну музику

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Український поет Сергій Жадан зізнався, що останнім часом часто розчаровується у творчості сучасних українських артистів. Проблема, на його думку, не у жанрах чи популярності, а у змісті матеріалу

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

"Мені здається, що найбільшою проблемою української музики, яка вважає себе популярною чи альтернативною, є неймовірно, просто фатально низька якість текстів. Просто до відчаю", - говорить письменник.

Він навів приклад з минулого, коли до створення пісень залучали поетів. Хоча на той час це було більше інструментом цензури.

"Мабуть, це погане порівняння, але в радянські часи залучали членів Національної спілки письменників України. Зрозуміло, що там стояв принцип певної цензури і контролю, але в цьому щось було. Ці поети принаймні вміли римувати", - говорить автор.

При цьому він додав, що поезі та текст пісні - це все ж різні жанри.

Довідка. Сергій Жадан - відомий український письменник , поет, громадський діяч та музикант. Лідер рок-гурту "Жадан і Собаки". У 2024 році добровільно доєднався до Сил оборони України.