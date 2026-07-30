15:29  29 липня
На Київщині двоє дівчат танцювали під російську музику на Алеї Слави: поліція проводить перевірку
18:16  29 липня
В Одесі затримали пару, яка продавала "козирні" автономери за 1900 доларів
17:55  29 липня
У Дніпрі чоловік напав із ножем на військового ТЦК, бо не хотів мобілізації сина
UA | RU
UA | RU
30 липня 2026, 01:35

"Просто до відчаю": поет Сергій Жадан розкритикував українську сучасну музику

30 липня 2026, 01:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Український поет Сергій Жадан зізнався, що останнім часом часто розчаровується у творчості сучасних українських артистів. Проблема, на його думку, не у жанрах чи популярності, а у змісті матеріалу

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

"Мені здається, що найбільшою проблемою української музики, яка вважає себе популярною чи альтернативною, є неймовірно, просто фатально низька якість текстів. Просто до відчаю", - говорить письменник.

Він навів приклад з минулого, коли до створення пісень залучали поетів. Хоча на той час це було більше інструментом цензури.

"Мабуть, це погане порівняння, але в радянські часи залучали членів Національної спілки письменників України. Зрозуміло, що там стояв принцип певної цензури і контролю, але в цьому щось було. Ці поети принаймні вміли римувати", - говорить автор.

При цьому він додав, що поезі та текст пісні - це все ж різні жанри.

Довідка. Сергій Жадан - відомий український письменник, поет, громадський діяч та музикант. Лідер рок-гурту "Жадан і Собаки". У 2024 році добровільно доєднався до Сил оборони України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Співачка Lida Lee раптово опинилась в лікарні
29 липня 2026, 01:55
"Не можу стримувати емоцій": Ольга Сумьска розповіла про переживання після обстрілу Лук'янівки
29 липня 2026, 01:35
Співак Коля Сєрга розповів, як насправді він долучився до ЗСУ
29 липня 2026, 00:55
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Ведуча Леся Нікітюк зізналась, на чому ніколи не економить, а на що - не витратить ані копійки
30 липня 2026, 00:55
Актор Назар Задріпровський зізнався, за що його постійно критикує дружина
30 липня 2026, 00:35
Ціни на бензин знову коливаються: які цінники зараз на АЗС
29 липня 2026, 23:55
На Київщині жінка знайшла свого сина мертвим у квартирі
29 липня 2026, 23:35
"Вони бояться померти, і це нормальний страх": Михайло Федоров висловився про проблеми мобілізації
29 липня 2026, 23:15
На Одещині командир відправляв військових будувати йому будинок
29 липня 2026, 22:55
Федоров: "Займати якусь декоративну посаду я не буду"
29 липня 2026, 22:35
На фронті розбився український F-16
29 липня 2026, 22:05
На Житомирщині потяг на смерть збив людину
29 липня 2026, 21:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Сергій Фурса
Всі блоги »