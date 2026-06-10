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10 червня 2026, 15:06

Поліцейським і рятувальникам підвищили виплати: Рада ухвалила закон

10 червня 2026, 15:06
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Ілюстративне фото: Главком
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6506-1, який передбачає посилення соціальних гарантій для працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

Документ встановлює мінімальний посадовий оклад на рівні 10 прожиткових мінімумів, що становить близько 33 280 гривень.

Також законопроєкт передбачає оновлення системи надбавок за вислугу років і зміну структури грошового забезпечення.

За словами ініціаторів, метою змін є підвищення соціального захисту та стабільності фінансового забезпечення працівників правоохоронних органів і рятувальних служб.

Раніше чинна редакція Закону України "Про Національну поліцію" не містила фіксованих гарантій грошового забезпечення. Оплата праці визначалася залежно від посади, спеціального звання, строку служби, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, а також наявності наукового ступеня чи вченого звання.

Як відомо, 5 травня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні схвалив законопроєкт №6506-1. Законопроєкт перебував у Раді з 2022 року, а 12 березня 2025 року його ухвалили в першому читанні за умови доопрацювання.

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