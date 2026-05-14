Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Російська армія протягом дня понад пів сотні разів атакувала Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Відомо про чотирьох поранених, серед них – дитина.

Для атак загарбники застосовували артилерію та безпілотники.

У Нікопольському районі під ворожими ударами опинилися місто Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади – пошкоджень зазнали підприємства, приватні будинки й автомобілі. Поранені двоє чоловіків, жінка та дитина.

"52-річна жінка в лікарні у стані середньої тяжкості. Чоловіки 36 років і 49 років та 12-річний хлопчик лікуватимуться амбулаторно”, – зазначив Ганжа.

У Криворізькому районі під ворожий удар потрапила Грушівська громада – понівечило заправку та приватний будинок.

Нагадаємо, що у Дружківці внаслідок російського авіаудару загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення.