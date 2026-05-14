Росіяни здійснили понад 50 атак на Дніпропетровщину: поранено 12-річного хлопчика та трьох дорослих
Російські окупанти здійснили понад 50 атак на територію Дніпропетровської області протягом 14 травня
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Російська армія протягом дня понад пів сотні разів атакувала Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Відомо про чотирьох поранених, серед них – дитина.
Для атак загарбники застосовували артилерію та безпілотники.
У Нікопольському районі під ворожими ударами опинилися місто Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади – пошкоджень зазнали підприємства, приватні будинки й автомобілі. Поранені двоє чоловіків, жінка та дитина.
"52-річна жінка в лікарні у стані середньої тяжкості. Чоловіки 36 років і 49 років та 12-річний хлопчик лікуватимуться амбулаторно”, – зазначив Ганжа.
У Криворізькому районі під ворожий удар потрапила Грушівська громада – понівечило заправку та приватний будинок.
Нагадаємо, що у Дружківці внаслідок російського авіаудару загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення.