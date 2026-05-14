Росіяни вдарили по приватному сектору Дружківки: є жертви, пошкоджено 13 будинків
У Дружківці внаслідок російського авіаудару загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.
За даними рятувальників, напередодні російські війська атакували приватний житловий сектор міста.
Унаслідок удару пошкоджені 13 житлових будинків, виникла пожежа.
Рятувальники надали допомогу пораненому чоловікові 1964 року народження та ліквідували загоряння житлового будинку й автомобіля.
Нагадаємо, що на Херсонщині впродовж дня внаслідок обстрілів одна людина загинула, дев’ятеро дістали поранення.
