На Миколаївщині засудили чоловіка, який "зливав" дані ТЦК

Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram і Viber поширював інформацію про місця роботи ТЦК. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік регулярно публікував в соцмережах локації представників ТЦК та поліції у Первомайську та прилеглих населених пунктах. У одному з цих чатів було понад дві тисячі підписників.

На суді чоловік визнав провину. Суд призначив покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Однак його звильнили від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Нагадаємо, раніше СБУ у Дніпрі викрила власницю місцевого Телеграм-каналу, яка розповсюджувала координати українських захисників.