Росіяни вербують студентів для війни проти України

Росіяни масштабують вербування студенток до підрозділів БПЛА. Раніше така практика спостерігалась лише на окупованих територіях, а тепер це відбувається і на території РФ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Росіяни вербують студентів прямо в стінах університетів та коледжів. Вони використовують смс-розсилки, оголошення та навіть розмови під час лекцій. Фіксують випадки, коли студентам із заборгованістю за навчання пропонують підписати контракт, щоб списати борг.

Міністерство оборони РФ обіція, що цей контракт триває лише рік і нібито студентам не доведеться воювати на передовій. При цьому вже відомо про випадок, коли 23-річний студент із Бурятії уклав контракт з підрозділом БпЛА в січні, а вже у квітні він загинув в Луганській області неподалік лінії фронту.

"Росія цинічно перетворює навчальні заклади — як на окупованих територіях, так і всередині країни — на конвеєр поповнення підрозділів БпЛА. Хронічний дефіцит особового складу змушує режим знижувати віковий поріг та розширювати соціальні категорії вербування", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.