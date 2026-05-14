Прикордонники дроном знищили російвського "ждуна"

На відео можна побачити роботу бригади "Форпост", яка працює на Південно-Слобожанському напрямку. Військові пояснили, що "ждунами" називають безпілотники-камікадзе, які противник залишає в засідці та активує під час появи цілі. Проте українські захисники навчились їх знаходити та випереджати.

"Паралельно бійці відстежили накопичення ворожої піхоти, яка намагалась просунутись на позиції українських військових. Противника виявили вчасно – і уразили ще до того, як він встиг діяти", - кажуть прикордонники.

