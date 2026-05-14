14 травня 2026, 20:35

Прикордонники дроном знищили російвського "ждуна"

Фото: ДПСУ
Українські військові продовжують нищити росіян на фронті. Прикордонники показали свіжі кадри, де український дрон нищить "ждунів" окупантів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бригади "Форпост", яка працює на Південно-Слобожанському напрямку. Військові пояснили, що "ждунами" називають безпілотники-камікадзе, які противник залишає в засідці та активує під час появи цілі. Проте українські захисники навчились їх знаходити та випереджати.

"Паралельно бійці відстежили накопичення ворожої піхоти, яка намагалась просунутись на позиції українських військових. Противника виявили вчасно – і уразили ще до того, як він встиг діяти", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем знищили у Криму ворожу техніку на мільйони доларів. Операцію провели наприкінці березня.

