У Фастові чоловік ледь не вбив рідну матір під час сварки

У Фастові під час конфлікту син наніс своїй матері множинні тілесні ушкодження по голові, внаслідок чого потерпілу госпіталізовано. Підозрюваному загрожує до восьми років ув'язнення

Про це повідомила поліція Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за місцем спільного проживання між кривдником та постраждалою виникла сварка, під час якої фігурант руками завдав жінці чисельні удари в область голови.

Внаслідок події 63-річну жінку ушпиталили з тяжкими тілесними ушкодженнями. Наразі вона перебуває на лікуванні.

Нападника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили про підозру чоловіку за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального Кодексу України).

