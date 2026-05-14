На Дніпропетровщині чоловік стріляв у безхатька

У соцмереж поширюють відео, зроблене у Нікополі. На кадрах можна побачити, як чоловік погрожуючи пістолетом бив безхатька.



За словами місцевих жителів, цей безхатько регулярно обкрадає місцеві кіоски та виносить товар. Ймовірно, саме це стало мотивом для чоловіка, який на нього напав.



Місцеві жителі закликають правоохоронців звернути увагу і на регулярні крадіжки, і на жорстокі прояви "самосуду".

Нагадаємо, раніше в Києві під час конфлікту, що виник між чоловіками, 38-річний один із них дістав револьвер і здійснив близько дев’яти пострілів у різні частини тіла 27-річного потерпілого.