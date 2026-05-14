Удар по місії ООН та загибель жінки: росіяни влаштували масований терор дронами у Херсоні

Фото: Суспільне Херсон

На Херсонщині впродовж дня внаслідок обстрілів одна людина загинула, дев’ятеро дістали поранення

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними прокуратури, вранці російські військові скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць Херсона – загинула 68-річна жінка.

Унаслідок використання дронів в обласному центрі постраждали ще дев’ятеро людей. Шестеро з них - під час атаки на транспорт місії ООН в Україні та автомобіль волонтерської групи.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля санаторію, магазин, навчальний заклад, автотранспорт.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, що у Новоолександрівській громаді Херсонщини 14 травня броньований автомобіль поліції підірвався на вибуховому пристрої під час евакуаційного рейсу.