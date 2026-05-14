Ціни на АЗС: скільки в Україні тепер коштує бензин
У звʼязку з загостренням ситуації на Близькому Сході, ціни на бензин в Україні змінились. Уряд запровадив заходи, щоб не допустити різкого подорожчання
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Середні ціни на пальне в Україні станом на 14 травня такі:
- бензин А-95 преміум – 77,48 гривні за літр;
- бензин А-95 – 73,64 гривні за літр;
- бензин А-92 – 67,15 гривні за літр;
- дизпальне – 87,66 гривні за літр;
- автогаз – 48,32 гривні за літр.
Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.
