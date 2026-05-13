Атака на маршрутку в Херсоні: постраждалих стало більше

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що відомо вже про щонайменше 9 постраждалих внаслідок атаки маршрутки в центрі Херсона. До лікарні доставили 60-річну жінку та чоловіка 72-річного чоловіка у стані середньої тяжкості. В обох — вибухові травми та уламкові поранення.

Також до медиків звернувся водій маршрутки. У чоловіка контузія та мінно-вибухова травма.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про атаку на маршрутку в Херсоні. Зазначалось, що близько 11:15 в центральній частині міста ворожий безпілотник влучив у маршрутний автобус комунального підприємства Херсонської міської ради.