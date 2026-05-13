За ґрати відправили виробників "солей", які постачали наркотики по всій країні

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори довели в суді вину двох учасників наркоугруповання, діяльність якого припинили під час всеукраїнської спецоперації “Реквієм”

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Вироком суду обох засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна.

Доведено, що двоє жителів Черкащини організували масштабне виробництво та збут психотропної речовини alpha-PVP у регіонах України. Вони діяли за налагодженою схемою - від закупівлі прекурсорів і хімічних речовин до виготовлення, транспортування та продажу готової продукції.

Один із засуджених відповідав за постачання сировини: замовляв через інтернет прекурсори та реактиви, а розрахунки проводив у криптовалюті для ускладнення відстеження платежів. Раніше він уже притягувався до відповідальності за наркозлочини.

Інший організовував роботу нарколабораторій, виготовляв психотропи, перевозив їх та передавав для збуту, зокрема в особливо великих обсягах.

Готову продукцію розповсюджували по всій країні гуртовими партіями через логістичні компанії та мережу "закладок”.

Діяльність угруповання припинили у травні минулого року. Тоді вилучили понад 10 тисяч літрів прекурсорів і хімічних речовин, яких, за оцінками слідства, могло вистачити для виготовлення понад 8 мільйонів доз психотропів.

Обвинувачені повністю визнали свою вину.

