Дрони на Київщину: загорівся житловий будинок

Росія зранку 13 травня розпочала масовану атаку. Тепер стало відомо, що в Київській області внаслідок обстрілу дронами загорівся будинок

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

У Вишгородському районі Київщини загорівся приватний будинок внаслідок російської атаки. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють всі оперативні служби.

"Повітряна атака триває. Прошу кожного бути уважним, не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх рідних", - закликають в ОВА.

Нагадаємо, раніше в Одесі уламки дрону впали на дах 9-поверхового будинку. Автомобілі, які були припарковані поруч, загорілись.