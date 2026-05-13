На Херсонщині молодий хлопець підірвався на вибухівці

У Херсонській області молодий хлопець постраждав через вибухівку. Інцидент стався поблизу села Дудчани

Зазначається, що 20-річний місцевий житель наїхав на вибуховий предмет. Внаслідок вибуху хлопець дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Його госпіталізували медики.

"Нагадуємо про три основні правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102", - кажуть в ОВА.

Нагадаємо, раніше на Харківщині під час польових робіт підірвався тракторист: чоловік втратив ногу.