11 травня 2026, 12:57

Екснардепу Мураєву оголосили нову підозру: СБУ розкрила деталі

Фото: з відкритих джерел
Служба безпеки України зібрала нові докази підривної інформаційної діяльності керівника забороненої прокремлівської партії "Наші" – колишнього народного депутата Євгена Мураєва

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант продовжив поширювати проросійські наративи. Перебуваючи за кордоном, він в інтерв’ю називав збройну агресію рф проти України "внутрішнім громадянським конфліктом".

Також, за матеріалами справи, Мураєв поширював фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав громадян скласти зброю та виправдовував тимчасову окупацію частини території держави.

Крім того, до заборони телеканалу "Наш", політик використовував медіаресурс для системного поширення дезінформації на користь РФ.

Експертиза, ініційована СБУ, підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мураєву про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування збройної агресії рф та глорифікація її учасників.

Нагадаємо, восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва у Києві. Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.

У липні 2023 року Мураєву оголосили про підозру у державній зраді.

