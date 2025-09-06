Фото: ОГП

В Україні затримали чинного народного депутата IX скликання від забороненої партії "ОПЗЖ". Його розшукували за підозрою у державній зраді та зловживанні впливом

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, ФСБ завербувала депутата ще до початку повномасштабного вторгнення і він активно виконував завдання російської спецслужби. Зокрема, у 2020-2021 роках він налагодив механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів і передавав Росії потрібну інформацію.

Після 24 лютого 2022 року обранець втік з країни, але й надалі співпрацював із ворогом. У липні цього року йому заочно оголосили підозру в держзраді та зловживанні впливом. Потім суд ухвалив рішення про тримання його під вартою.

Сьогодні, 6 вересня, депутата доставили до Печерського райсуду Києва. Суд залишив у силі попередній запобіжний захід, а саме тримання під вартою до 21 жовтня 2025 року.

Розслідування триває.

Прізвище затрмианого офіційно не озвучують, однак йдеться, вочевидь, про Федора Христенка, якого мали екстрадувати з Дубаю.

