12:46  06 вересня
У Києві горить фабрика Roshen
17:53  06 вересня
В Україні дорожчає свинина: що впливає на ціни
14:23  06 вересня
У Києві 17-річна дівчина випала з вікна девʼятиповерхівки та опинилася на піддашку: її зняли рятувальники
06 вересня 2025, 15:33

В Україні заарештували нардепа з ОПЗЖ за підозрою у держзраді

06 вересня 2025, 15:33
Фото: ОГП
В Україні затримали чинного народного депутата IX скликання від забороненої партії "ОПЗЖ". Його розшукували за підозрою у державній зраді та зловживанні впливом

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, ФСБ завербувала депутата ще до початку повномасштабного вторгнення і він активно виконував завдання російської спецслужби. Зокрема, у 2020-2021 роках він налагодив механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів і передавав Росії потрібну інформацію.

Після 24 лютого 2022 року обранець втік з країни, але й надалі співпрацював із ворогом. У липні цього року йому заочно оголосили підозру в держзраді та зловживанні впливом. Потім суд ухвалив рішення про тримання його під вартою.

Сьогодні, 6 вересня, депутата доставили до Печерського райсуду Києва. Суд залишив у силі попередній запобіжний захід, а саме тримання під вартою до 21 жовтня 2025 року.

Розслідування триває.

Прізвище затрмианого офіційно не озвучують, однак йдеться, вочевидь, про Федора Христенка, якого мали екстрадувати з Дубаю.

Читайте також: Хто такий нардеп Федір Христенко, якого СБУ підозрює в зв'язках із ФСБ

