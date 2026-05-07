Колишньому слідчому прокуратури Одеської області, який працював за часів Віктора Януковича, загрожує довічне ув’язнення за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами

Суспільне Чернігів

За даними слідства, чоловік виготовляв вибухівку для вбивства українських військових та облаштовував схрони в різних регіонах України.

Підозрюваного затримали у Чернігові, він сховав вибухівку на одному з місцевих кладовищ.

Контррозвідка Служба безпеки України встановила, що російські спецслужби готували теракти проти представників Сил оборони України.

За версією правоохоронців чоловік отримував координати від куратора з РФ, комплектував і споряджав вибухові пристрої та перевозив і ховав вибухівку у визначених місцях.

За даними слідства, серед цілей були автомобілі українських військових на Чернігівщині.

Під час обшуків у будинку батьків підозрюваного правоохоронці виявили майстерню з виготовлення вибухівки, склад готових вибухових пристроїв, боєприпаси російського виробництва.

Слідчі зазначають, що частину компонентів виготовили вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.

За інформацією СБУ, підозрюваний погодився співпрацювати з ворогом з ідеологічних мотивів. До роботи на російські спецслужби його нібито залучили через знайомих ще з радянських часів.

Чоловікові інкримінують державну зраду, підготовку терористичного акту.

У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі.

