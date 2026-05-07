Ексслідчий часів Януковича готував теракти проти військових
Колишньому слідчому прокуратури Одеської області, який працював за часів Віктора Януковича, загрожує довічне ув’язнення за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами
Про це повідомляє Суспільне Чернігів передає RegioNews.
За даними слідства, чоловік виготовляв вибухівку для вбивства українських військових та облаштовував схрони в різних регіонах України.
Підозрюваного затримали у Чернігові, він сховав вибухівку на одному з місцевих кладовищ.
Контррозвідка Служба безпеки України встановила, що російські спецслужби готували теракти проти представників Сил оборони України.
За версією правоохоронців чоловік отримував координати від куратора з РФ, комплектував і споряджав вибухові пристрої та перевозив і ховав вибухівку у визначених місцях.
За даними слідства, серед цілей були автомобілі українських військових на Чернігівщині.
Під час обшуків у будинку батьків підозрюваного правоохоронці виявили майстерню з виготовлення вибухівки, склад готових вибухових пристроїв, боєприпаси російського виробництва.
Слідчі зазначають, що частину компонентів виготовили вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.
За інформацією СБУ, підозрюваний погодився співпрацювати з ворогом з ідеологічних мотивів. До роботи на російські спецслужби його нібито залучили через знайомих ще з радянських часів.
Чоловікові інкримінують державну зраду, підготовку терористичного акту.
У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі.
