14:30  07 травня
На Житомирщині чоловік жорстоко вбив друга
10:29  07 травня
На Одещині під час купання в затопленому кар’єрі втопився 15-річний хлопець
09:08  07 травня
У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
07 травня 2026, 17:26

Ексслідчий часів Януковича готував теракти проти військових

07 травня 2026, 17:26
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне Чернігів
Читайте также
на русском языке

Колишньому слідчому прокуратури Одеської області, який працював за часів Віктора Януковича, загрожує довічне ув’язнення за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами

Про це повідомляє Суспільне Чернігів передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік виготовляв вибухівку для вбивства українських військових та облаштовував схрони в різних регіонах України.

Підозрюваного затримали у Чернігові, він сховав вибухівку на одному з місцевих кладовищ.

Контррозвідка Служба безпеки України встановила, що російські спецслужби готували теракти проти представників Сил оборони України.

За версією правоохоронців чоловік отримував координати від куратора з РФ, комплектував і споряджав вибухові пристрої та перевозив і ховав вибухівку у визначених місцях.

За даними слідства, серед цілей були автомобілі українських військових на Чернігівщині.

Під час обшуків у будинку батьків підозрюваного правоохоронці виявили майстерню з виготовлення вибухівки, склад готових вибухових пристроїв, боєприпаси російського виробництва.

Слідчі зазначають, що частину компонентів виготовили вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.

За інформацією СБУ, підозрюваний погодився співпрацювати з ворогом з ідеологічних мотивів. До роботи на російські спецслужби його нібито залучили через знайомих ще з радянських часів.

Чоловікові інкримінують державну зраду, підготовку терористичного акту.

У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Кропивницькому затримали місцеву жительку, яка за завданням кураторів з РФ займалася реєстрацією та передачею реквізитів Starlink для потреб окупаційних військ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
держзрада прокуратура теракт ЗСУ СБУ Чернігів
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Сили оборони уразили "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у глибокому тилу РФ
07 травня 2026, 18:56
У Дніпрі заступник голови благодійного фонду працював на РФ
07 травня 2026, 18:55
У Києві водій "під кайфом" втікав від поліції та збив жінку
07 травня 2026, 18:27
На Закарпатті запрацював унікальний центр для залучення грантів
07 травня 2026, 17:59
На Прикарпатті 20-річний юнак створив банду, яка обкрадала рахунки військових та пенсіонерів
07 травня 2026, 17:47
У Кропивницькому затримали жінку за реєстрацію Starlink для РФ
07 травня 2026, 16:59
Прикордонники показали, як українські дрони ефектно розносять укриття росіян
07 травня 2026, 16:55
Зв’язав руки стяжками, бив та катував побратима: у Дніпрі судитимуть військового за глумлення над побратимом
07 травня 2026, 16:45
На Рівненщині чоловік "прикинувся" вчителем, щоб не мобілізуватись
07 травня 2026, 16:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Всі блоги »