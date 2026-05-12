Сили оборони ліквідували за добу понад 1000 російських окупантів
Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 343 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1020 окупантів, два танки, дві бронемашини, 72 артилерійські системи, дві РСЗВ, 1252 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 145 одиниць автомобільної та спецтехніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.05.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, екіпаж важкого ударного безпілотника звільнив двох українських військових із російського полону під час їхнього виведення до ворожих позицій.
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
