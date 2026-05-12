Фото: 22 ОМБр

Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 343 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1020 окупантів, два танки, дві бронемашини, 72 артилерійські системи, дві РСЗВ, 1252 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 145 одиниць автомобільної та спецтехніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.05.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, екіпаж важкого ударного безпілотника звільнив двох українських військових із російського полону під час їхнього виведення до ворожих позицій.