12 травня 2026, 07:57

На Рівненщині через 8 місяців після ДТП померла 30-річна пасажирка мотоцикла

Фото: Національна поліція
У Рівненському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ще у вересні минулого року, померла 30-річна пасажирка мотоцикла

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що медики понад вісім місяців боролися за її життя, однак врятувати жінку не вдалося. Вона померла у Клеванській обласній багатопрофільній лікарні.

Автопригода сталася 7 вересня близько 20:25 поблизу села Збуж Костопільської територіальної громади.

За даними слідства, 31-річна водійка мотоцикла Lifan, жителька села Трубиці, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем Volvo під керуванням 24-річного жителя Костополя.

Унаслідок аварії кермувальниця мотоцикла отримала політравму, перелом стегна та рвані рани ноги. Пасажирка мотоцикла зазнала тяжких травм, зокрема політравми, відкритої черепно-мозкової травми, переломів кісток таза та ноги. Встановлено, що вона була без мотошолома.

Після тривалого лікування потерпіла померла від отриманих травм.

Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Черкащині в ДТП травмувалися двоє людей. 55-річний водій автомобіля "Mercedes-Benz" не вибрав безпечної швидкості руху, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.

ДТП ПДР пасажир Рівненська область лікарня жінка мотоцикл
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
