На Рівненщині через 8 місяців після ДТП померла 30-річна пасажирка мотоцикла

У Рівненському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ще у вересні минулого року, померла 30-річна пасажирка мотоцикла

Про це повідомила поліція області.

Зазначається, що медики понад вісім місяців боролися за її життя, однак врятувати жінку не вдалося. Вона померла у Клеванській обласній багатопрофільній лікарні.

Автопригода сталася 7 вересня близько 20:25 поблизу села Збуж Костопільської територіальної громади.

За даними слідства, 31-річна водійка мотоцикла Lifan, жителька села Трубиці, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем Volvo під керуванням 24-річного жителя Костополя.

Унаслідок аварії кермувальниця мотоцикла отримала політравму, перелом стегна та рвані рани ноги. Пасажирка мотоцикла зазнала тяжких травм, зокрема політравми, відкритої черепно-мозкової травми, переломів кісток таза та ноги. Встановлено, що вона була без мотошолома.

Після тривалого лікування потерпіла померла від отриманих травм.

Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває.

