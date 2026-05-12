На Рівненщині через 8 місяців після ДТП померла 30-річна пасажирка мотоцикла
У Рівненському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ще у вересні минулого року, померла 30-річна пасажирка мотоцикла
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що медики понад вісім місяців боролися за її життя, однак врятувати жінку не вдалося. Вона померла у Клеванській обласній багатопрофільній лікарні.
Автопригода сталася 7 вересня близько 20:25 поблизу села Збуж Костопільської територіальної громади.
За даними слідства, 31-річна водійка мотоцикла Lifan, жителька села Трубиці, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем Volvo під керуванням 24-річного жителя Костополя.
Унаслідок аварії кермувальниця мотоцикла отримала політравму, перелом стегна та рвані рани ноги. Пасажирка мотоцикла зазнала тяжких травм, зокрема політравми, відкритої черепно-мозкової травми, переломів кісток таза та ноги. Встановлено, що вона була без мотошолома.
Після тривалого лікування потерпіла померла від отриманих травм.
Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває.
