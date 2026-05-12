12 травня 2026, 08:21

"Швидкий заробіток" і шантаж: у Чернівцях та Житомирі намагалися завербувати школярів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Чернівцях та Житомирі офіцери служби освітньої безпеки попередили спроби онлайн-вербування школярів

Про це повідомила Патрульна поліція, передає RegioNews.

Правоохоронці наголошують, що через соціальні мережі, месенджери та онлайн-ігри невідомі особи дедалі частіше намагаються завербувати підлітків, пропонуючи їм "швидкий заробіток", втягуючи у протиправну діяльність або вдаючись до шантажу.

Так, у Житомирі днями учень одного з місцевих ліцеїв отримав аудіоповідомлення від незнайомця з ознаками втягнення у небезпечну та незаконну діяльність. Підліток одразу звернувся до інспекторки служби освітньої безпеки. Отриману інформацію правоохоронці оперативно передали профільним підрозділам для подальшої перевірки.

У Чернівцях вдалося попередити ймовірну спробу вербування школярів через онлайн-гру. До інспектора служби освітньої безпеки звернулася класна керівниця одного з навчальних закладів. За її словами, учнів класу, ймовірно, намагалися завербувати представники російських спецслужб.

Один із восьмикласників під час гри познайомився з імовірною зловмисницею. Після тривалого спілкування вона почала шантажувати хлопця інтимними матеріалами та вимагати гроші в грі. Підліток заблокував співрозмовницю.

Інший учень повідомив, що та сама особа через месенджер намагалася дізнатися адресу школи. Школяр також припинив спілкування та заблокував акаунт.

Правоохоронці наголошують: подібні схеми часто починаються зі звичайного спілкування в іграх чи месенджерах, однак згодом можуть перерости у шантаж та втягнення дітей у серйозні злочини.

Батьків закликають регулярно говорити з дітьми про небезпеки в інтернеті та пояснювати, як діяти у випадку підозрілих контактів онлайн.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області правоохоронці затримали школярів, які збирались підірвати патрульну машину. Це виявилось завданням російських спецслужб.

Читайте також: Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України

Чернівці Житомир поліція школярі вербування ФСБ РФ спецслужби шантаж онлайн-гра
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
