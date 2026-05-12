Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району під ударом опинилася територія підприємства. Внаслідок влучання згоріли автобус та вантажний автомобіль.

Ще один дрон атакував приватне домоволодіння у селі Безруки Дергачівської громади. Там спалахнула господарча споруда, також пошкоджений будинок.

Рятувальники ліквідували пожежі в обох населених пунктах. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 11 травня ворожі ударні безпілотники атакували Сумщину, поціливши у промислове підприємство.