На Харківщині вночі ворожі дрони поцілили по підприємству та приватному сектору
Вночі 12 травня російські війська атакували Харківську область ударними безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У селищі Великий Бурлук Куп’янського району під ударом опинилася територія підприємства. Внаслідок влучання згоріли автобус та вантажний автомобіль.
Ще один дрон атакував приватне домоволодіння у селі Безруки Дергачівської громади. Там спалахнула господарча споруда, також пошкоджений будинок.
Рятувальники ліквідували пожежі в обох населених пунктах. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, ввечері 11 травня ворожі ударні безпілотники атакували Сумщину, поціливши у промислове підприємство.
