В ніч на 12 травня російські війська понад 20 разів атакували п'ять районів області, застосовуючи артилерію, дрони та авіабомби. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Ворог атакував Дніпро. Пошкоджена транспортна інфраструктура, виникла пожежа. 33-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі під вогнем опинилися три громади – Дубовиківська, Миколаївська та Роздорська. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Загинув чоловік, поранень дістала жінка.

На Нікопольщині від ворожих атак потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади.

У Самарівському районі під ударом були місто Самар та Піщанська громада. Виникла пожежа, понівечена інфраструктура.

У Павлограді через обстріл понівечена дев’ятиповерхівка та автомобілі, постраждали двоє людей. 36-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості, 44-річний – на амбулаторному лікуванні.

