12 травня 2026, 08:38

В Україні запускають програму стажування для людей віком 50+

Фото: Telegram/Юлія Свириденко
В Україні стартує національна програма дорослого стажування "Досвід має значення" для людей віком від 50 років

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews,

За її словами, дефіцит кадрів уже став одним із найбільших викликів для української економіки. Особливо гостро нестача фахівців відчувається у сферах будівництва та оборонної промисловості, де потреба у працівниках надалі лише зростатиме.

Нова програма передбачає три ключові етапи.

  • Перший – навчання та підготовка до нового етапу кар'єри: оновлення резюме, адаптація до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок.
  • Другий – зустріч із роботодавцем та обговорення формату співпраці.
  • Третій – працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю подальшої роботи.

"Під час стажування кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді", – зазначила Свириденко.

За результатами дослідження "Ринок праці після 50 років", люди старшого віку не втрачають конкурентоспроможності через брак досвіду. Навпаки –роботодавці цінують їхню надійність та професійність.

Водночас близько 65% компаній вказують на проблему недостатніх цифрових навичок у кандидатів віком 50+, а ще 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму працівників.

"Люди – основа нашої стійкості та економічної спроможності. Кожен і кожна потрібні для економіки в умовах війни та відновлення країни", – додала прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, за даними Київської школи економіки, війна призвела до втрати близько 40% працездатного населення України та серйозно ускладнила ситуацію на ринку праці.

08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
