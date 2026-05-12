В Україні запускають програму стажування для людей віком 50+

Фото: Telegram/Юлія Свириденко

В Україні стартує національна програма дорослого стажування "Досвід має значення" для людей віком від 50 років

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews,

За її словами, дефіцит кадрів уже став одним із найбільших викликів для української економіки. Особливо гостро нестача фахівців відчувається у сферах будівництва та оборонної промисловості, де потреба у працівниках надалі лише зростатиме.

Нова програма передбачає три ключові етапи.

Перший – навчання та підготовка до нового етапу кар'єри: оновлення резюме, адаптація до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок.

Другий – зустріч із роботодавцем та обговорення формату співпраці.

Третій – працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю подальшої роботи.

"Під час стажування кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді", – зазначила Свириденко.

За результатами дослідження "Ринок праці після 50 років", люди старшого віку не втрачають конкурентоспроможності через брак досвіду. Навпаки –роботодавці цінують їхню надійність та професійність.

Водночас близько 65% компаній вказують на проблему недостатніх цифрових навичок у кандидатів віком 50+, а ще 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму працівників.

"Люди – основа нашої стійкості та економічної спроможності. Кожен і кожна потрібні для економіки в умовах війни та відновлення країни", – додала прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, за даними Київської школи економіки, війна призвела до втрати близько 40% працездатного населення України та серйозно ускладнила ситуацію на ринку праці.

Читайте також: Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+