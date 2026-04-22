22 квітня 2026, 08:46

САП просить арештувати нардепа Юрченка у справі про хабарництво

Фото: з відкритих джерел
САП звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу народному депутату, обвинуваченому в одержанні неправомірної вигоди

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає RegioNews.

Прокурори наполягають на його взятті під варту та стягненні в дохід держави 3 млн грн застави.

Прізвище депутата офіційно не називається. Водночас, за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Юрченка.

У прокуратурі зазначають, що підставою для такого клопотання стала систематична неявка обвинуваченого до суду. Зокрема, на останнє засідання він не з'явився, посилаючись на відрядження, яке, за даними САП, ініціював самостійно, попри завчасне повідомлення про дату слухання.

Також у відомстві наголошують, що через неявку обвинувачених судові засідання неодноразово відкладалися протягом останніх двох місяців.

Розгляд клопотання призначено на 28 квітня 2026 року.

У САП нагадали, що обвинувальний акт у справі щодо ймовірного отримання неправомірної вигоди було направлено до суду ще у серпні 2021 року, і з того часу провадження розглядається в судовому порядку.

Що відомо про справу нардепа Юрченка

Олександр Юрченко – народний депутат Верховної Ради 9-го скликання, обраний від партії "Слуга народу". Згодом він вийшов із фракції на тлі корупційного скандалу, а у травні 2022 року приєднався до депутатської групи "Відновлення України".

У вересні 2020 року Юрченку та його помічнику Івану Фіщенку оголосили підозри у причетності до вимагання неправомірної вигоди. За даними слідства, депутат нібито просив 13 тисяч доларів у детектива під прикриттям за внесення до Верховної Ради законопроєкту щодо змін у сфері переробки твердих побутових відходів. Також, за матеріалами справи, він вимагав ще 200 тисяч доларів для підкупу членів профільного комітету парламенту.

Вищий антикорупційний суд тоді обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3 млн грн. Згодом застава була внесена, і Юрченко вийшов із-під варти.

