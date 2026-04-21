У Херсоні чиновниця "заробила" мільйони на зруйнованих війною будівлях

У НАБУ та САП повідомили про вирок для колишньої очільниці одного з департаментів Херсонської ОВА, власниці та директору приватної компанії. Йдеться про справу про розкрадання 7,7 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Вищий антикорупційний суд ухвилив вирок по справі у заволодінні бюджетними коштами під час надання послуг з технічного обстеження об’єктів у Херсонській області, пошкоджених внаслідок військової агресії РФ. Колишня чиновниця визнана винною. Їй призначили покарання у вигляді 7 років і 2 місяців позбавлення волі.

При цьому власницю приватної компанії засуджено до 7 років і 1 місяця позбавлення волі, а директора цієї компанії — до 7 років ув’язнення.

Як з'ясувало слідство ,вони працювали разом та організували схему розкрадання коштів. Йшлось про договір з обстеження технічного стану 107 об’єктів соціальної інфраструктури.

Відомо, що вартість виконаних робіт завищили у 15 разів. Внаслідок цього з резервного фонду уряду безпідставно перераховано 7,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.