Справа про "конверти" для депутатів: обшуки проводили у помічника Арахамії

Фото: з відкритих джерел

У межах розслідування щодо ймовірних "доплат у конвертах" народним депутатам наприкінці 2025 року детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки у помічника керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

За даними видання, слідчі дії відбувалися в рамках справи, у якій раніше повідомлялося про підозри низці народних депутатів від "Слуги народу", зокрема Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко та Юрію Кіселю.

Зазначається, що після перших підозр у політичному середовищі почали говорити про так звану парламентську кризу.

Як розповіли співрозмовники "Української правди" в НАБУ та САП, загалом мова може йти про більше ніж 150 нардепів від президентської фракції. Водночас, за чотири місяці після перших 5-ти підозр – інших звинувачень жоден із нардепів не отримав.

За інформацією джерел "Української правди" в правоохоронних органах, 27 грудня минулого року, коли НАБУ і САП пішли з обшуками до депутатів, слідчі дії відбувались також і у помічника керівника фракції президента Давида Арахамії.

Щоправда, невідомо, чи знайшли якісь докази участі в протиправних діях людей, безпосередньо пов'язаних із керівником президентських депутатів або самого керівника фракції.

Нагадаємо, у грудні 2025 року в Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

До повномасштабної війни були періоди, коли суми підкупу нардепів у "конвертах" сягали 20 тисяч доларів на місяць.

Раніше повідомляли, що в офісі народного депутата Юрія Кісєля, який прослуховувало НАБУ, члени партії "Слуги народу" отримували конверти з грошима. Завдяки прослушці було зафіксовано конфіденційні контакти Кісєля з численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.