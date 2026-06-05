Полював на снасті: у Самарі поліція викрила зловмисника, який обікрав гараж

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині у Самарі раніше судимий мешканець іншої області здійснив нічну крадіжку з гаражного приміщення

Про це повідомила поліція Дніпропетровської обалсті, передає RegioNews .

Злочин стався на початку квітня у м. Самар. Зламавши навісний замок, зловмисник проник до гаража та викрав рибальські снасті, туристичне приладдя та інші речі, після чого втік.



У ході оперативної роботи поліцейські встановили особу зловмисника та зібрали докази його причетності до злочину.



Чоловіку повідомили про підозру за ч.4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до вось ми років.



Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

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