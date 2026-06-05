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05 червня 2026, 21:36

Полював на снасті: у Самарі поліція викрила зловмисника, який обікрав гараж

05 червня 2026, 21:36
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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На Дніпропетровщині у Самарі раніше судимий мешканець іншої області здійснив нічну крадіжку з гаражного приміщення

Про це повідомила поліція Дніпропетровської обалсті, передає RegioNews.

Злочин стався на початку квітня у м. Самар. Зламавши навісний замок, зловмисник проник до гаража та викрав рибальські снасті, туристичне приладдя та інші речі, після чого втік.

У ході оперативної роботи поліцейські встановили особу зловмисника та зібрали докази його причетності до злочину.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що у Солом'янському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав офісне приміщення, пошкоджене внаслідок російського ракетного обстрілу.

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