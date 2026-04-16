16 апреля 2026, 12:53

Дело о "конвертах" для депутатов: обыски проводили у помощника Арахамии

Фото: из открытых источников
В рамках расследования по вероятным "доплатам в конвертах" народным депутатам в конце 2025 года детективы НАБУ и прокуроры САП проводили обыски у помощника руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, передает RegioNews.

По данным издания, следственные действия происходили в рамках дела, в котором ранее сообщалось о подозрениях ряду народных депутатов от "Слуги народа", в частности Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю.

Отмечается, что после первых подозрений в политической среде стали говорить о так называемом парламентском кризисе.

Как рассказали собеседники "Украинской правды" в НАБУ и САП, в общей сложности речь может идти о более 150 нардепов от президентской фракции. В то же время, через четыре месяца после первых 5-ти подозрений – других обвинений ни один из нардепов не получил.

По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, 27 декабря прошлого года, когда НАБУ и САП пошли с обысками к депутатам, следственные действия происходили также и у помощника руководителя фракции президента Давида Арахамии.

Правда, неизвестно, нашли ли доказательства участия в противоправных действиях людей, непосредственно связанных с руководителем президентских депутатов или самого руководителя фракции.

Напомним, в декабре 2025 года в Украине разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили народные депутаты. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

До полномасштабной войны были периоды, когда суммы подкупа нардепов в "конвертах" достигали 20 тысяч долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что в офисе народного депутата Юрия Киселя, прослушивавшего НАБУ, члены партии "Слуги народа" получали конверты с деньгами. Благодаря прослушке были зафиксированы конфиденциальные контакты Киселя с многочисленными чиновниками, чувствительными для Банковой.

