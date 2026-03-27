Парламентська криза: чим вона загрожує Україні

Питання фінансової національної безпеки стає все більш актуальним

Вже два тижні обговорюється тема парламентської кризи.

Але в середу 25 березня ситуація у Верховній Раді, як здавалося, нормалізувалася. У всякому разі про це відзвітували і спікер Верховної Ради України Р.Стефанчук і очільник фракції "Слуга народа" Д.Арахамія.

Та і за формальними показниками нібито все було гаразд. В пленарному засіданні Верховної Ради взяли участь більше 300 народних депутатів, ухвалили декілька законопроектів.

Однак найбільш проблемні законопроекти, які стосуються податкового законодавства, наших зобов’язань в стосунках з МВФ і виконання програми "Ukraine Facility" Кабмін до Верховної Ради так і не подає (кажуть, що перенесли це на початок квітня). Проблеми в стосунках між Урядом і Парламентом залишаються.

Між тим міжнародна ситуація для України ускладнюється. Рішення ЄС про фінансову допомогу Україні на суму 90 млрд євро і досі не реалізовано внаслідок блокування з боку уряду Орбана. Війна на Близькому Сході провокує глобальну енергетичну, а потенційно і економічну кризу.

Питання фінансової національної безпеки стає все більш актуальним. А війна з російською навалою не лише продовжується, а ще і посилюється.

Натомість, після подій в парламенті в четвер, 26 березня відчуття того, що парламентська криза нікуди не зникла, тільки зросло. За порядком денним депутати мали розглянути законопроект (№14298) щодо реформування діяльності Ради національної безпеки і оборони. Втім, провалили всі "сигнальні голосування" і тихо розійшлись.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев 26 березня 2026 року зробив жорстку заяву, попередивши про ризик "фінансової катастрофи" та втрати державності через політику, що нагадує події часів Української Народної Республіки (УНР) 1918 року. Зверну увагу, що це один з ключових парламентських діячів президентської команди, який тривалий час опікується питаннями економічної політики і державних фінансів.

І це вже не перший гучний сигнал тривоги з його боку.

Але реакції і досі не має. Таке відчуття, що заклик Гетманцева виявився "голосом, що губиться в пустці". І ось ця "тиша" теж виглядає дуже тривожною. Врешті решт потрібні конкретні дії щодо подолання і парламентських проблем і і потенційних ризиків фінансово-бюджетної кризи.