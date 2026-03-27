UA | RU
UA | RU
27 березня 2026, 10:26

Іспанська відпустка "Юзіка": як нардеп проводить час після допиту НАБУ

Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков відомий під псевдонімом "Юзік" опинився в центрі скандалу після того, як журналісти зафіксували його перебування в Іспанії одразу після допиту в НАБУ

Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.

За даними журналістів, його знайшли у передмісті Барселони на узбережжі Коста‑Брава. Депутат виїхав до Іспанії 14 березня.

Корявченков запевнив журналістів, що в грудні та лютому кілька разів їздив до Іспанії у службові відрядження, де відвідував родину, яка там проживає. Цього разу він нібито перебуває в щотижневій неоплачуваній відпустці. Спікер Верховної Ради підтвердив, що нардеп справді знаходиться у неоплачуваній відпустці.

Депутат також заявив, що його дружина придбала квартиру в передмісті Барселони площею близько 90 м² в кредит на суму приблизно 150 тис. дол., яку вони ще виплачують.

Сам Корявченков висловив невдоволення через те, що журналісти зняли вхід до його будинку, зазначивши, що це створює загрозу безпеці його сім’ї.

Як відомо, нардеп уже отримав новий виклик на допит у НАБУ у межах розслідування справи щодо можливих виплат парламентарям за голосування. Більше про цю справу та інші скандали Корявченкова читайте за посиланням.

Нагадаємо, в соцмережах з'явилась інформація про те, що родина Юрія Коявченкова в Іспанії придбала віллу за 150 тисяч євро. За словами дружини нардепа, вони дійсно живуть у цьому будинку. При цьому вона зауважила, що ця інформація не приховується і буде відображена в декларації.

Раніше журналісти запитували в "слуги народу" про нову квартиру та про те, на яких підставах його родина там проживає. Юрій Корявченков заявив, що всі дані є в його декларації, а квартири в Іспанії в нього немає. Водночас депутат за 2023 рік не задекларував жодних витрат, пов'язаних із проживанням його дружини та дітей за кордоном.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ розслідування Слуга народа допит нардеп Іспанія Юрій Корявченков
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »