Іспанська відпустка "Юзіка": як нардеп проводить час після допиту НАБУ

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков відомий під псевдонімом "Юзік" опинився в центрі скандалу після того, як журналісти зафіксували його перебування в Іспанії одразу після допиту в НАБУ

Про це пише "Українська правда".

За даними журналістів, його знайшли у передмісті Барселони на узбережжі Коста‑Брава. Депутат виїхав до Іспанії 14 березня.

Корявченков запевнив журналістів, що в грудні та лютому кілька разів їздив до Іспанії у службові відрядження, де відвідував родину, яка там проживає. Цього разу він нібито перебуває в щотижневій неоплачуваній відпустці. Спікер Верховної Ради підтвердив, що нардеп справді знаходиться у неоплачуваній відпустці.

Депутат також заявив, що його дружина придбала квартиру в передмісті Барселони площею близько 90 м² в кредит на суму приблизно 150 тис. дол., яку вони ще виплачують.

Сам Корявченков висловив невдоволення через те, що журналісти зняли вхід до його будинку, зазначивши, що це створює загрозу безпеці його сім’ї.

Як відомо, нардеп уже отримав новий виклик на допит у НАБУ у межах розслідування справи щодо можливих виплат парламентарям за голосування.

Нагадаємо, в соцмережах з'явилась інформація про те, що родина Юрія Коявченкова в Іспанії придбала віллу за 150 тисяч євро. За словами дружини нардепа, вони дійсно живуть у цьому будинку. При цьому вона зауважила, що ця інформація не приховується і буде відображена в декларації.

Раніше журналісти запитували в "слуги народу" про нову квартиру та про те, на яких підставах його родина там проживає. Юрій Корявченков заявив, що всі дані є в його декларації, а квартири в Іспанії в нього немає. Водночас депутат за 2023 рік не задекларував жодних витрат, пов'язаних із проживанням його дружини та дітей за кордоном.