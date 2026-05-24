Російська атака на Київ: пошкоджено будівлю Київської опери

Фото: Скриншот із відео

У Києві внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ вночі 24 травня зафіксоване пошкодження будівлі “Київського муніципального академічного театру опери та балету”

Про це повідомила Київська опера, передає RegioNews .

"У зв'язку з пошкодженням будівлі театру, внаслідок нічної масованої атаки, ми вимушені скасувати сьогоднішній показ балету "Дюймовочка”, - ідеться у дописі.

Усі придбані квитки залишаються дійсними.

Виставу буде перенесено на іншу дату, про яку буде повідомлено додатково найближчим часом.

Нагадаємо, що росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.