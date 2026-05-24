Атака на Київ: кількість поранених зросла до 69, рятувальники шукають людей під завалами

У Києві кількість постраждалих унаслідок масованої нічної атаки Росії 24 травня зросла до 69 людей. Відомо також про двох загиблих

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Пошуково-рятувальні операції тривають у Шевченківському та Дарницькому районах столиці. За даними рятувальників, під завалами можуть залишатися люди.

На кількох локаціях у місті досі ліквідовують наслідки обстрілів.

Психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій вже надали допомогу 224 людям. Інформація щодо наслідків атаки оновлюється.

Нагадаємо, що росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.