Атака на Київ: росіяни пошкодили будівлю МЗС та стадіон "Динамо"

У Києві внаслідок масованої російської атаки в ніч на 24 травня пошкоджень зазнала будівля Міністерство закордонних справ України та стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга,передає RegioNews .

За його словами, історична будівля, зведена архітектором Йосип Лангбард у 1939 році, зазнала пошкоджень уперше з часів Другої світової війни. Унаслідок вибухів поблизу в будівлі вибило шибки.

Сибіга заявив, що російська атака була спрямована на історичний центр столиці.

"Російські терористи не змусять нас зупинитися. Українська дипломатія й надалі ефективно виконуватиме свої завдання, протистоятиме російській агресії та наближатиме мир", — наголосив міністр.

Також пошкоджень зазнав Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Там вибито кілька шибок на зовнішньому фасаді споруди. Водночас чаша стадіону та футбольне поле не постраждали.

Нагадаємо, що після нічної атаки у Києві пошкодження зафіксували на близько 50 локаціях, серед яких житлові будинки, торговельні центри, заклади освіти, будівлі ДСНС і поліції, а також Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.