12:11  24 травня
Трагедія в Тернопільському ТЦК: військовозобов’язаний вчинив самогубство
11:59  24 травня
Атаки БПЛА на Чернігівщині: шестеро поранених, серед них троє поліцейських
11:50  24 травня
Удар "Орешником" по Білій Церкві: згоріли три гаражі
UA | RU
UA | RU
24 травня 2026, 15:09

Атака на Київ: росіяни пошкодили будівлю МЗС та стадіон "Динамо"

24 травня 2026, 15:09
Читайте также на русском языке
Фото: Андрій Сибіга/ X
Читайте также
на русском языке

У Києві внаслідок масованої російської атаки в ніч на 24 травня пошкоджень зазнала будівля Міністерство закордонних справ України та стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга,передає RegioNews.

За його словами, історична будівля, зведена архітектором Йосип Лангбард у 1939 році, зазнала пошкоджень уперше з часів Другої світової війни. Унаслідок вибухів поблизу в будівлі вибило шибки.

Сибіга заявив, що російська атака була спрямована на історичний центр столиці.

"Російські терористи не змусять нас зупинитися. Українська дипломатія й надалі ефективно виконуватиме свої завдання, протистоятиме російській агресії та наближатиме мир", — наголосив міністр.

Також пошкоджень зазнав Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Там вибито кілька шибок на зовнішньому фасаді споруди. Водночас чаша стадіону та футбольне поле не постраждали.

Нагадаємо, що після нічної атаки у Києві пошкодження зафіксували на близько 50 локаціях, серед яких житлові будинки, торговельні центри, заклади освіти, будівлі ДСНС і поліції, а також Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ атака росіяни МЗС Динамо
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Внаслідок атаки на Київ пошкодження зазнала будівля Кабміну
24 травня 2026, 18:58
Атака на Дніпропетровщину: четверо поранених, пошкоджено десятки будинків
24 травня 2026, 18:34
Російська атака на Київ: пошкоджено будівлю Київської опери
24 травня 2026, 18:13
На Рівненщині внаслідок падіння мотоцикла постраждали діти
24 травня 2026, 17:54
У Львові з'явилася площа Андрія Парубія: локація та деталі
24 травня 2026, 17:22
Метро "Хрещатик" відновило роботу: які обмеження діють у Києві після обстрілу
24 травня 2026, 16:51
Танці на Алеї Слави під російську музику: на Обухівщині поліція перевіряє дії двох підліток
24 травня 2026, 16:11
Теракт в Одесі: СБУ відкрила справу за фактом вибуху автомобіля
24 травня 2026, 15:45
Атака на Київ: кількість поранених зросла до 69, рятувальники шукають людей під завалами
24 травня 2026, 14:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »