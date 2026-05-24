24 травня 2026, 15:45

Теракт в Одесі: СБУ відкрила справу за фактом вибуху автомобіля

Фото: Нацполіція
В Одесі Служба безпеки України кваліфікувала вибух автомобіля у Приморському районі, який стався 23 травня, як терористичний акт та відкрила відповідне кримінальне провадження

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, вибух стався пізно ввечері 23 травня на вулиці Університетській. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей, які перебували в салоні автомобіля. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Наразі СБУ спільно з Національна поліція України проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вибуху.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали двох молодиків, причетних до теракту в Соборному районі Дніпра.

