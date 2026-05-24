Метро "Хрещатик" відновило роботу: які обмеження діють у Києві після обстрілу

Вестибюль №3 станції "Хрещатик", що веде до Алеї Героїв Небесної Сотні, вже відкритий для пасажирів і працює у звичайному режимі. Водночас станція "Лук’янівська" поки що залишається зачиненою

Про це повідомила міська державна адміністрація, передає RegioNews .

Щодо станції "Лукʼянівська”, у КМДА зазначають, що вона залишається зачиненою для пасажирських перевезень.

Нагадаємо, що у Києві через наслідки масованого удару була тимчасово зачинена для пасажирських перевезень станція метро "Лук’янівська” та один з входів на станцію "Хрещатик”.

Росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.