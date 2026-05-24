На Рівненщині внаслідок падіння мотоцикла постраждали діти

На Рівненщині правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій серйозно постраждали двоє дітей. Аварія сталася сьогодні вранці, 24 травня, у селі Перемилівка

Про це повідомила обласна поліція.

"24 травня о 8:15 до поліції надійшло повідомлення, що в селі Перемилівка сталася ДТП із потерпілими. 19-річний житель села Заріцьк Рівненського району керував незареєстрованим мотоциклом "FORTE 125”. Він зупинився, аби підвезти знайому та її двох дітей", - розповіли у поліції.

У подальшому, зі слів водія, у мотоциклі заклинило колесо, внаслідок чого він не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу.

"У керманича медики діагностували забої та садна. Після надання допомоги його відпустили. 40-річна жителька села Тушебин також отримала забої та не потребувала госпіталізації. 6-річну дівчинку із переломом носа та 13-річного хлопчика із численними переломами кісток обличчя та крововиливом госпіталізували", - повідомили в поліції.

Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування.

