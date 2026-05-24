Танці на Алеї Слави під російську музику: на Обухівщині поліція перевіряє дії двох підліток

Фото ілюстративне: Обухівська міська рада

В Обухові поліція проводить перевірку через відео, на якому двоє неповнолітніх дівчат слухали музику російського виконавця та танцювали на Алеї Слави

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews .

Інформацію правоохоронці виявили 23 травня під час моніторингу соціальних мереж. Відео опублікували в одному з телеграм-каналів.

Поліцейські зареєстрували відомості в єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Правоохоронці встановили, що до інциденту причетні дві 13-річні дівчинки. Також з’ясувалося, що відео було зняте та опубліковане ще у 2024 році, після чого його видалили.

Наразі триває перевірка, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Після цього буде ухвалене відповідне рішення.

