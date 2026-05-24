Танці на Алеї Слави під російську музику: на Обухівщині поліція перевіряє дії двох підліток
В Обухові поліція проводить перевірку через відео, на якому двоє неповнолітніх дівчат слухали музику російського виконавця та танцювали на Алеї Слави
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Інформацію правоохоронці виявили 23 травня під час моніторингу соціальних мереж. Відео опублікували в одному з телеграм-каналів.
Поліцейські зареєстрували відомості в єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Правоохоронці встановили, що до інциденту причетні дві 13-річні дівчинки. Також з’ясувалося, що відео було зняте та опубліковане ще у 2024 році, після чого його видалили.
Наразі триває перевірка, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Після цього буде ухвалене відповідне рішення.
Нагадаємо, що у Рівному підлітки знімали відео під російську музику. Робили вони це для могил загиблих українських військових.