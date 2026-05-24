Удар "Орешником" по Білій Церкві: згоріли три гаражі

Фото: ДСНС

Унаслідок влучання балістичної ракети "Орешник" у місті Біла Церква на Київщині 24 травня виникла пожежа. Вогнем було охоплено три гаражі в одному з кооперативів

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

"У місті Біла Церква виникла пожежа у гаражному кооперативі. Горіли три гаражі", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Нині правоохоронці встановлюють тип озброєння, яким атакували Білу Церкву. У Повітряних силах же підтверджують, що це був "Орешник", повідомили в Київській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів загинули двоє чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих же зросла до 9 людей, серед них дитина віком до одного року.

У Броварському районі під ударом були 11 приватних будинків, у Вишгородському — багатоповерховий будинок, приватне домоволодіння та автомобіль.

Тим часом у Фастівському районі росіяни обстріляли медичну амбулаторію, 9 приватних будинків, багатоповерхівку та два автомобілі, у Бучанському районі — підприємство, складські приміщення, заклад освіти, магазин, три багатоповерхівки, 8 приватних будинків та два автомобілі.

Будинки та господарські споруди були під ударом в Обухівському та Бориспільському районах.

Нагадаємо, що у Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки зросла щонайменше до 62 людей. Серед поранених — двоє дітей.